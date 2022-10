POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall im Begegnungsverkehr

Polizeipräsidium Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim - (Enzkreis) Mühlacker - Unfall im Begegnungsverkehr

Mühlacker

Am Mittwoch ist ein Pkw gegen 07:20 Uhr auf der Kreisstraße 4526 in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verunfallt.

Ein 18-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die K 4526 von Kieselbronn kommend in Richtung Enzgrube. Kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 1173 kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 49-jähriger Mazda Fahrer konnte trotz dem Versuch nach rechts auszuweichen eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

