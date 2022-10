POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) Präsidiumsbereich - Medieninfo Prävention - Das Polizeipräsidium Pforzheim informiert: Einbruch in Haus und Seele

Glatten (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Montagabend gegen 21:30 Uhr in Glatten eine 24-Jährige an und brachte sie zu Fall. Nach derzeitigen Erkenntnissen vernahm die Zweirad-Fahrerin auf der Landesstraße 409 zwischen der Ortsmitte Glatten und dem Sportplatz plötzlich Motorengeräusche hinter sich und kurz darauf einen Anstoß an ihrem Hinterrad. ...

mehr