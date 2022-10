Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Pedelec-Fahrerin angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Glatten (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Montagabend gegen 21:30 Uhr in Glatten eine 24-Jährige an und brachte sie zu Fall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen vernahm die Zweirad-Fahrerin auf der Landesstraße 409 zwischen der Ortsmitte Glatten und dem Sportplatz plötzlich Motorengeräusche hinter sich und kurz darauf einen Anstoß an ihrem Hinterrad. Das Pedelec wurde nach rechts abgewiesen und kam durch einen Randstein zu Fall. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem dunklen Pkw in Richtung Neueck weiter, ohne sich um die nicht unerheblich verletzte Frau zu kümmern. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu, welche einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Die Verkehrspolizeiinspektion -Außenstelle Freudenstadt- hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sowie Hinweisgeber zum Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 07441 5360, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell