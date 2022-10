Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bus beschädigt parkendes Auto: Zeugen gesucht

Ein 60-jähriger Busfahrer hat am Dienstagmittag ein parkendes Auto in der Heinrich-Wieland-Allee beschädigt, als er offenbar einem Rettungsfahrzeug Platz gemacht hat. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstanden.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge fuhr der Busfahrer gegen 15 Uhr auf der Heinrich-Wieland-Alle bergab in Richtung Hohenzollernstraße. Gleichzeitig befand sich ein Rettungsfahrzeug auf Einsatzfahrt und befuhr die Straße mit Signalhorn und Blaulicht in dieselbe Richtung wie der Bus. Um dem Rettungswagen Platz zu machen, wich der Busfahrer offenbar nach rechts aus und streifte dabei das geparkte Auto. Der Schilderung der geschädigten Pkw-Besitzerin zufolge habe der Busfahrer seine Fahrt fortgesetzt, obwohl sie ihm rufend und winkend hinterhergerannt sei. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinzu kommen Schäden an dem Bus von rund 5.000 Euro.

Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186 - 3211 zu melden. Insbesondere werden Fahrgäste des Linienbusses und ein Fahrer eines Postfahrzeugs gesucht, der den Busfahrer durch Hupen offenbar auf die Situation aufmerksam machen wollte.

