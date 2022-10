Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Knittlingen (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Dienstagnachmittag ein alkoholisierter Ford-Fahrer nachdem er einen Radfahrer bei einem Überholvorgang streifte und dieser leichte Verletzungen erlitt.

Nach Stand der Ermittlungen war ein 39-jähriger Radfahrer gegen 16:45 Uhr auf der Kreisstraße 4520 aus Richtung Knittlingen kommend in Richtung Kleinvillars unterwegs. Ein 42-jähriger Ford-Fahrer erfasste beim Überholen den Radfahrer seitlich. Der 39-Jährige stürzte, wurde leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ein Krankenhaus gebracht. Beim Ford-Fahrer wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholvortest beim 42-Jährigen erbrachte einen Wert von etwa 2,2 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und die Polizei behielt seinen Führerschein ein.

