Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/FDS) Mühlacker/Horb - Polizei führt verstärkt Verkehrskontrollen durch

Mühlacker-Horb (ots)

Über 40 festgestellte Verstöße waren das Ergebnis mehrerer Verkehrskontrollen am Dienstag in Horb, Alpirsbach und Mühlacker.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Horb haben am Dienstagmorgen eine zweistündige Kontrolle in der Eutinger Straße in Horb durchgeführt. Dabei stellten sie vier Handyverstöße und knapp zehn Verstöße fest, bei denen Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren. Bei einer zweiten Kontrolle am Nachmittag in der Hornaustraße kamen zwei Handyanzeigen und vier Gurtverstöße hinzu.

In Alpirsbach ahndeten Beamte des Polizeireviers Freudenstadt bei einer zweistündigen stationären Kontrolle am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße mehr als zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht. Hinzu kamen zwei Autofahrer, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Mühlacker nahmen am Dienstagmorgen in der Lienzinger Straße in Mühlacker zehn Gurtverstöße und eine verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons auf. Je nach Verstoß wurden die Verantwortlichen gebührenpflichtig verwarnt oder es erwartet sie nun eine Anzeige.

Allgemeine Information zum Sicherheitsgurt:

Die Pflicht zum Anschnallen mit dem Gurt besteht schon seit dem Jahr 1976. Wenn alle Insassen von Pkw in Deutschland zu jeder Zeit korrekt angeschnallt wären, könnten rund 200 Verkehrstote und rund 1500 Schwerverletzte pro Jahr vermieden werden. Dies ist das wichtigste Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

Wichtig ist, sich richtig anzuschnallen:

- Gurte straffziehen - Gurt nicht unter der Achsel hindurchführen - Kleidungsstücke, die dick auftragen, unbedingt vor dem Anschnallen ausziehen - Erst losfahren, wenn alle Insassen angeschnallt sind - Kinder sorgfältig angurten und auch während der Fahrt regelmäßig kontrollieren - Sicherheitsgurt nie für zwei Personen verwenden - Beschädigungen, Funktionsstörungen oder Einrisse im Gurt sofort vom Fachmann reparieren lassen

Alina Di Sannio, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell