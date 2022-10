Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scooter gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagabend mussten drei Jugendliche in Stadtroda feststellen, dass ihre Stuntscooter entwendet wurden. Die drei Jungs zwischen 12 und 13 Jahren stellten ihre Sportgeräte kurz in der Nähe der Skaterbahn in der August-Bebel-Straße ab und ließen diese kurzzeitig unbeobachtet. Dies nutzten der oder die unbekannten Täter und nahmen die Scooter an sich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

