POL-Pforzheim: (Pforzheim) Alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin verursacht Unfall mit hohem Sachschaden - Zeugen und gefährdete Passanten gesucht

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr befuhr die 31-jährige Lenkerin einer schwarzen Mercedes E-Klasse vom Parkplatz einer am Schloßberg gelegenen Bar kommend den Schloßberg hinab in Richtung Östliche Karl-Friedrich-Straße. Hierbei kam sie auf Höhe eines Bekleidungsgeschäftes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug auf einen geparkten Opel. In einer Kettenreaktion wurde der Opel nun durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen Parkscheinautomaten und einen geparkten Pkw Mini geschoben der seinerseits noch auf gegen einen abgestellten Porsche stieß. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird derzeit auf ungefähr 75.000 Euro geschätzt. Die E-Klasse-Lenkerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin unter alkoholischer Beeinflussung stand und darüber hinaus nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Bisherigen Erkenntnissen nach ist davon auszugehen, dass die Unfallverursacherin bei der Ausfahrt von besagtem Parkplatz auf die Fahrbahn auf Höhe einer Verkehrsinsel Fußgänger gefährdet hat. Personen die Angaben zum Unfallhergang oder einer möglichen Gefährdung von Verkehrsteilnehmern machen können oder gar selbst von der Fahrerin der E-Klasse gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 / 186-3211 in Verbindung zu setzen.

