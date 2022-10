Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ersingen - Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit schwerverletztem Fußgänger

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr am Samstagabend (29.10.2022) gegen 19.00 Uhr die Landesstraße 570 von Ersingen kommend in Richtung Ispringen. Zum gleichen Zeitpunkt lief ein 62-jähriger Fußgänger, aus Sicht des Unfallverursachers, in entgegengesetzter Richtung am rechten Fahrbahnrand auf dem Grünstreifen diesem entgegen.

Ca. 8 m nach dem Ortsausgangschild Ersingen kam es zur Kollision mit dem Fußgänger. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. So zog er sich eine Fraktur am Handgelenk und Prellungen im Kopfbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Pforzheimer Krankenhaus transportiert. Der Unfallverursacher verließ unerkannt die Unfallstelle. In diesem Zusammenhang wird ein grauer oder dunkler Kleinwagen gesucht.

Die ermittlungsführende Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet Zeugen darum sich unter 07231 186-3111 oder 07231 186-0 zu melden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell