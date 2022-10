POL-Pforzheim: Unfall mit mehreren Verletzten

Pforzheim (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro sind die Folgen eines Unfalles zwischen zwei Radfahrern am Freitagmittag (28.10.2022). Ersten Ermittlungen nach fuhr gegen 12.55 Uhr ein 72-jähriger Radfahrer mit Pedelec die Kreisstraße 4351 zwischen Mindersbach und Bundesstraße 463 bergabwärts. An der Einmündung zur ...

