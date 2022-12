POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Montag (18 Uhr) bis Dienstag (07:30 Uhr) drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Reisebüro an der "Krahnstraße" ein. Er durchsuchte das Büro und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2215 zu ...

