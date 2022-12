Polizei Hagen

POL-HA: 36-jähriger Autofahrer verursacht Verkehrsunfall beim Ausparken und entfernt sich von der Unfallstelle - Zeuge merkt sich Kennzeichen des Flüchtigen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwochmittag (30.11.2022) verursachte ein 36-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Autohauses in Vorhalle einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 11.30 Uhr parkte der Hagener mit seinem grauen VW aus einer Parkbox auf dem Gelände in der Weststraße aus. Dabei touchierte er einen dort geparkten Skoda und fuhr anschließend weg. Ein Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall und merkte sich das Autokennzeichen des Verursachers. Die Polizeibeamten ermittelten die Anschrift des 36-jährigen Fahrers und suchten diese auf. Dort stand der beschädigte VW. Sie konfrontierten den Hagener mit dem Sachverhalt und leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ihn ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

