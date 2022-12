Polizei Hagen

POL-HA: WhatsApp-Betrüger erneut erfolgreich - 62-jährige Frau überweist vierstelligen Geldbetrag

Hagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (29.11.2022) überwies eine 62-jährige Hagenerin einen vierstelligen Geldbetrag an einen Betrüger, der sich zuvor in einer WhatsApp-Nachricht als ihr Sohn ausgab. Wie aus zurückliegenden Delikten bereits bekannt, schrieb der Unbekannte der Hagenerin, dass sein Handy kaputt sei und er nun eine neue Rufnummer habe. Dann bat er sie um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages auf ein belgisches Konto. Diese Überweisung gab die 62-Jährige in Auftrag. Einen Tag später fiel der Betrug auf, als die Frau Kontakt zu ihrem wirklichen Sohn hatte. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

