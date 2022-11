Polizei Hagen

POL-HA: Die Polizei Hagen warnt erneut vor Telefonbetrügern - Vorgehensweise der Täter variiert stark

Hagen (ots)

Bereits am Freitagmittag (25.11.2022) erhielt eine 77-jährige Frau einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Dieser sagte, dass er sich zu einer Auslandsüberweisung erkundigen wolle, die von dem Konto der Hagenerin aus getätigt worden sei. Als die 77-Jährige ihm mitteilte, dass sie keine derartige Überweisung in Auftrag gegeben hat, sagte der Unbekannte ihr, dass dies überprüft werden müsse. Das Telefonat sollte im weiteren Verlauf an die Polizei weitergeleitet werden, um die Aussage der 77-Jähirgen direkt aufzunehmen. Als die Hagenerin skeptisch wurde und Nachfragen stellte, wurde das Telefonat seitens des Anrufers beendet. Sie kontaktierte im Anschluss selbstständig ihren Bankberater, der ihr sagte, dass es sich bei dem Anruf um einen versuchten Betrug gehandelt haben muss.

An dieser Stelle weist die Polizei Hagen erneut darauf hin, dass Telefonbetrüger unter verschiedensten Vorwänden versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Den Ermittlern der Kriminalpolizei sind bereits viele Maschen bekannt. Geben Sie keine personenbezogenen Daten wie beispielsweise Ihre Bankverbindung am Telefon heraus. Beenden Sie Telefonate, die ihnen suspekt vorkommen, sofort und kontaktieren Sie die Polizei. Warnen Sie auch Bekannte und Familienmitglieder immer wieder vor derartigen Betrugsmaschen. (sen)

