Polizei Hagen

POL-HA: Täter nach Einbruch gestellt und festgenommen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Mittwoch, nahmen mehrere Streifenwagen gegen 02:30 Uhr Fahrt in Richtung der Lützowstraße auf. Kurz zuvor hatte ein Sicherheitsunternehmen über eine Überwachungskamera bemerkt, dass ein Unbekannter sich Zutritt zu einem Gebäude verschafft hatte. Der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma fuhr selbst zum Objekt und nahm ein metallisches Klappern wahr. Aus einem Fenster floh eine dunkel gekleidete Gestalt mit Rucksack auf ein Nachbargrundstück und lief davon. Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte dieses nach Mittätern. Nach dem Flüchtenden leitete sie eine Fahndung ein. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Einbrecher an der Heinitzstraße antreffen. Sie Beamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

