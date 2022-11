Polizei Hagen

POL-HA: Leicht verletzte Insassin in Bus nach Verkehrsunfallflucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße kam es am Dienstag (29.11.2022) zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem sich ein Kind leicht verletzte. Gegen 7.45 Uhr wartete der 37-jährige Fahrer eines Linienbusses auf der dortigen Haltestellenfläche. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, ordnete sich zunächst ein anderer vor ihm fahrender Bus wieder in den fließenden Verkehr ein. Als der Hagener selbst anfuhr, befand sich ein weißer Transporter auf seiner Höhe. Dieser habe zunächst abgebremst, sodass der Busfahrer nach links einlenkte, um auf die Fahrspur zu fahren. Der Transporter beschleunigte jedoch plötzlich wieder, sodass der 37-Jährige eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 11-jährige Insassin des Busses stieß durch das Manöver mit dem Kopf gegen eine Metallstange und verletzte sich leicht. Das Mädchen kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen weißen Transporter machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

