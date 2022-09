Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte versuchen Frau auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (15.09.2022) in der Sulzbachgasse versucht, eine 51 Jahre alte Frau auszurauben. Die 51-Jährige, die mit Krücken unterwegs war, ging gegen 16.40 Uhr in der Sulzbachgasse in Richtung Marktplatz, als ihr ein unbekannter Mann auf den Hintern schlug und ein weiterer versuchte, ihr den Rucksack von den Schultern zu reißen. Als die Frau daraufhin laut um Hilfe rief, traten ihr die Unbekannten noch eine Krücke weg und rannten ohne Beute in unbekannte Richtung davon. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Die drei unbekannten Männer waren alle etwa 25 Jahre alt, dunkelhäutig, schlank und zwischen 175 und 185 Zentimeter groß. Sie trugen Jeans und helle Oberteile. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

