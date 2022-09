Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

In der Panoramastraße ist es am Donnerstagmorgen (15.09.2022) zu einem Unfall zwischen einem BMW und einem Mountainbike gekommen. Eine 45 Jahre alte BMW-Fahrerin war gegen 07.45 Uhr von der Sattlerstraße kommend in der Panoramastraße unterwegs und wollte nach links in die Relenbergstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem 14 Jahre alten Radfahrer zusammen, der die Relenbergstraße entgegen der Einbahnstraße entlanggefahren war. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzung. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

