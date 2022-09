Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben entweder am Mittwoch (14.09.2022) oder am Donnerstag (15.09.2022) einen Motorroller in der Senefelderstraße gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch und 19.00 Uhr am Donnerstag den auf dem Gehweg auf Höhe der Hausnummer 69 abgestellten weißen Peugeot-Roller mit dem Versicherungskennzeichen UNX-535. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

