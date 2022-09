Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwochvormittag (14.09.2022) an der Kreuzung Wagenburgstraße und der Wunnensteinstraße. Eine 28-Jährige fuhr gegen 09.00 Uhr mit ihrem Skoda auf der Wagenburgstraße in Richtung Talstraße und wollte an der Kreuzung zur Wunnensteinstraße nach links in diese abbiegen. Hierbei stieß sie mit dem Taxi eines 45-Jährigen zusammen, der in der Gegenrichtung auf der Wagenburgstraße in Richtung Wagenburgtunnel unterwegs war. Sowohl der 45-jährige Taxifahrer als auch der 26-jährige Fahrgast erlitten Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Wagenburgstraße zur Bergung der beiden Autos kurzzeitig gesperrt werden.

