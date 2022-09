Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (14.09.2022) Motorroller in der Heimgartenstraße und der Hedelfinger Straße gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr einen grauen Kymco-Roller, der auf Höhe der Hausnummer 37 in der Heimgartenstraße geparkt war. Alarmierte Beamte entdeckten den Roller, der unweit des Tatorts von den Dieben wieder abgestellt worden war. An der Hedelfinger Straße haben Unbekannte zwischen 22.30 Uhr und 07.00 Uhr einen grauen Piaggio-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 613 WGV von einem Parkplatz auf Höhe Hausnummer 156 gestohlen. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

