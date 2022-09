Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.09.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt von Unterlauchringen zu einem Auffahrunfall. Eine 55-jährige Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie war in Höhe der Heidenäckerstraße einer vorausfahrenden 46 Jahre alten Frau aufgefahren, die wegen eines nach links abbiegenden Fahrzeuges abbremsen musste. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt ca. 11000 Euro.

