Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Auto prallt in Schopf - Fahrer aufgrund medizinischem Notfall mit Rettungshubschrauber in Klinik verlegt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 19.09.2022, gegen 04:40 Uhr, ist ein Auto an der Ortsdurchfahrt von Bonndorf in einen Hausanbau geprallt. Der 66-jährige Fahrer war auf den Hof des Hauses gefahren und mit der Außenwand eines schopfähnlichen Anbaues kollidiert. Dabei wurde der Anbau erheblich, der Pkw leichter beschädigt. Der Fahrer erlitt durch das Unfallgeschehen nach dem derzeitigen Kenntnisstand nur leichte Verletzungen. Er wurde allerdings aufgrund einer medizinischen Notlage mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Diese dürfte auch der Grund für den Unfall gewesen sein. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell