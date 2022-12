Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin bei Verkehrsunfall in Hohenlimburg leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochmorgen (30.11.2022) ereignete sich auf der Steltenbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Ein 66-jähriger Skoda-Fahrer verließ, gegen 09.25 Uhr, an der Anschlussstelle Hagen-Elsey die A46 und übersah hier aus bislang ungeklärter Ursache die 87-jährige Mitsubishi-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. (wit)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell