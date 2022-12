Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche im Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr brach ein Unbekannter in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der "Kiwittstraße" ein. Der Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus und drang anschließend gewaltsam in zwei Wohnungen ein. Die Wohnungen wurden nach Wertgegenständen und Schmuck durchsucht. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell