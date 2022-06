POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.06.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Ostrhauderfehn - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Zeitraum vom 08.06.2022, 08:45 Uhr bis zum 08.06.2022, 15:45 Uhr, haben unbekannte Täter die Abwesenheit der Wohnungsinhaber genutzt und eine auf Kipp stehende Terrassentür, in dem Musiker-Viertel, gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter nicht ins Innere der Wohnung. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, bei Abwesenheit Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Detern - Betrug im Zusammenhang mit einem Gewinnversprechen

Am 07.06.2022 ist es erneut zu einem Betrug im Zusammenhang mit einem Gewinnversprechen gekommen. Um 10:00 Uhr wurde dem Geschädigten fernmündlich ein Geldgewinn im hohen fünfstelligen Bereich in Aussicht gestellt worden. Zuvor müsse dieser einen dreistelligen Geldbetrag an ein Konto überweisen. Erst nach der erfolgten Überweisung würde ein Kurierfahrer die versprochene Gewinnsumme nach Hause bringen. Den Anweisungen am Telefon kam der Geschädigt nach. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, aufgrund von Gewinnversprechen keine angeblichen Gebühren auf unbekannte Konten zu überweisen.

Moormerland - Gewässerverunreinigung

Am 08.06.2022, um 20:15 Uhr, wurde durch die Feuerwehr Moormerland eine Verschmutzung durch Öl auf dem Warsingsfehnkanal im Bereich der Kreuzung Dr. Warsing-Str. / Alte Landstraße gemeldet. Als Ursache wurde hier austretendes Öl aus einem Entwässerungsrohr festgestellt. Vermutlich wurde zuvor, auf einem daran angeschlossenen Grundstück, Altöl über die Oberflächenentwässerung missbräuchlich entsorgt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 08.06.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nüttermoorer Straße. Das Fahrzeug der Geschädigten, ein grauer Opel Astra, wurde ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum musste ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen Schaden am Fahrzeug der Geschädigten verursacht haben. Anschließen entfernte sich der Unfallfahrer unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

