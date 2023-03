Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Verpuffung, Holzdiebstahl, Diebstahl, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Kind von PKW erfasst

Am Samstagnachmittag ist es in der Schafstallstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 19 -Jähriger befuhr mit seinem VW Up die Schafstallstraße in Fahrtrichtung Pestalozzistraße. Als er nach rechts in die Walter-Gropius-Straße abbiegen wollte, übersah er einen auf dem Gehweg entgegenkommenden 7 -jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Pfullingen (RT): Vier Verletzte nach Vollbremsung eines Linienbusses

Am Samstag um 11.23 Uhr, ist es auf der Marktstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Fabia die Marktstraße in Richtung Reutlingen. Am Ende der dortigen Busspur und Beginn des Rechtsabbiegestreifens beabsichtige er, nach rechts auf die Abbiegespur zu wechseln. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden Linienbus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 49 -jährige Busfahrer eine Vollbremsung ein. Hierbei kamen zwei Businsassen zu Fall und zwei weitere stießen sich an. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Zwei Verletzte nach Rotlichtverstoß

Am Samstag um 16.45 Uhr ist es an der Kreuzung L 1104 / Nürtinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 47 -jährige Fahrerin eines Pkw Seat Ibiza befuhr die L 1204 vom Flughafen kommend in Richtung Denkendorf und mißachtete mutmaßlich an der Kreuzung zur Nürtinger Straße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Opel Astra, dessen 51 -jährige Fahrerin die L 1204 von Neuhausen kommend geradeaus in Richtung Nürtinger Straße / Scharnhausen befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat Ibiza noch gegen einen an der Kreuzung verkehrsbedingt wartenden Pkw Renault Megane geschoben. Die Fahrerin des Seat Ibiza wurde leicht verletzt. Die Mitfahrerin im Opel Astra erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Plochingen (ES): Nach Verkehrsunfall leicht verletzt (Zeugenaufruf)

Eine leicht verletzte Beifahrerin in einem Peugeot 206 und Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstag kurz nach 23.00 Uhr ereignet hat. Die 20 -jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot 206 befuhr bergwärts die Ausfahrtrampe von der B 10 kommend in Richtung der Einmündung der L 1201. Die 43 -jährige Fahrerin eines Pkw Ford Mondeo befuhr die L 1201 aus Richtung Hochdorf/Reichenbach kommend in Richtung Plochingen. Beide fuhren in den Einmündungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Da bislang noch nicht geklärt werden konnte, wie die Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Zeitpunkt des Unfalles war bzw. welche der beiden Fahrzeugführerinnen Rot - und welche Grünlicht hatte, sucht der Verkehrsdienst in Esslingen Zeugen, die sich unter Telefon 0711/3990-420 melden können. Insbesondere der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges, der unmittelbar vor dem Peugeot in den Einmündungsbereich eingefahren sein soll, wird gebeten, sich zu melden.

Wernau (ES): Verpuffung in Heizungsanlage

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Samstag gegen 11.00 Uhr in der Ziegelei zum Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Nach der Verpuffung an der Ölheizung kam es zu einer leichten Rauchentwicklung, jedoch nicht zu einem offenen Brand. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr Wernau gelüftet wurde, konnte sie weiterhin bewohnt werden. Eine 55 -jährige Frau, welche sich in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Ohmden (ES): Holzdiebstahl (Zeugenaufruf)

In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 09.10 Uhr sind von einem Holzpolter etwa 6 Festmeter Holz entwendet worden. Das Holz war auf dem Waldweg Bettenhardtweg zwischen dem Schafhof und Hattenhofen auf Gemarkung Owen im Bereich der Einmündung des Sauhagtraufweges gelagert. Zum Abtransport müsste ein größerer Anhänger, der eventuell mit einem Greifarm ausgestattet war, verwendet worden sein. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07021/501-0.

Nürtingen (ES): Diebstahl von Geldbörse auf Wochenmarkt (Zeugen -und Geschädigtensuche)

Am Samstag gegen 12.30 Uhr ist ein 45 -jähriger Mann dabei beobachtet worden, wie er aus dem Korb des Verkaufspersonals eines Gemüsestandes eine Geldbörse entwendet hat. Er wurde von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen, welche ihm die Geldbörse wieder abnehmen konnte. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber vom Zeugen und einer weiteren Person bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden. Bei seiner Durchsuchung wurden ein größerer Bargeldbetrag und zwei Ringe aufgefunden und sichergestellt. Nachdem das Fahrzeug des Mannes in der Steinenbergstraße lokalisiert werden konnte, wurde auch dieses durchsucht. In diesem konnten zwei Einkaufstaschen mit Diebesgut aufgefunden werden, wobei mittlerweile ein Teil hiervon einem Diebstahl zum Nachteil eines Nürtinger Reformhauses zugeordnet werden konnte. Da der Verdacht besteht, dass der 45 -jährige am Samstag insbesondere auf dem Wochenmarkt weitere Diebstähle begangen hat, werden Zeugen und eventuelle Geschädigte gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 in Verbindung zu setzen.

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Tübinger Innenstadt zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch gekommen. Zwischen 18.30 Uhr und 09.20 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstüre eines Süßwarengeschäfts in der Kornhausstraße mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zwischen 04.00 Uhr und 08.20 Uhr kam es in der Collegiumsgasse zum Einbruch in einen Concept-Store. Unbekannte hebelten die elektrische Schiebetüre in das Geschäft auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt übernommen hat.

Tübingen (TÜ): Baumaschinen entwendet

In der Nacht zum Samstag haben sich Unbekannte über ein Gerüst Zutritt in ein sich im Sanierungszustand befindliches Gebäude im Steinlachwasen verschafft. Zwischen 19.00 Uhr und 09.00 Uhr wurden mehrere Baumaschinen entwendet. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachschaden entstand keiner.

Kusterdingen (TÜ): Einbruch in Geschäftsgebäude

Am Samstagmorgen hat ein Zeuge bemerkt, dass Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in der Gerhard-Kindler-Straße eingebrochen sind. Im Inneren wurden mehrere Büros aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Rosenfeld (ZAK): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am frühen Samstagabend hat sich auf der K 7131 ein PKW überschlagen. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 30 -Jähriger mit seinem Renault Clio von Leidringen kommend in Richtung K 7130. Kurz vor der Abzweigung zum Erlenbachhof kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Verunfallten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,6 Promille. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Renault Clio entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt. Dem 30 -Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

