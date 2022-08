Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kiosk scheitert.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15. August 2022) versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Lemgoer Straße / Ecke Feldstraße einzubrechen. Der Versuch die Tür aufzuhebeln scheiterte jedoch, so dass sie sich ohne Beute aus dem Staub machten. Wer Hinweise dazu geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

