POL-RT: Verkehrsunfälle; Handfester Streit; Einbrüche; Landwirtschaftliche GPS-Empfangsgeräte gestohlen; Brand in Küche

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag an der Einmündung Obstweg / Tübinger Straße. Ein 26-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Honda vom Obstweg aus in die Tübinger Straße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort vorfahrtsberechtigt ortsauswärts fahrenden Hyundai einer 47-Jährigen. Diese erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Baltmannsweiler erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war dieser mit einem E-Roller auf der Zinkstraße unterwegs, kollidierte mit einem geparkten VW und stürzte. Anschließend kam er erneut zu Fall. Ein Zeuge entdeckte den verunfallten E-Roller am Sonntagmorgen, gegen 6.20 Uhr, und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten den schwer verletzten Mann, der sich nach dem Unfall ohne den Roller nach Hause begeben hatte, an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 750 Euro. (mr)

Kirchheim (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Sonntagmorgen am Postplatz gekommen. Kurz vor sechs Uhr soll ein 21-Jähriger im Verlauf eines zunächst verbalen Disputs eine 24 Jahre alte Frau sowie anschließend einen 33-jährigen Mann geschlagen haben. Daraufhin entwickelte sich ein handfester Streit unter mehreren Personen, bei dem auch drei weitere Männer im Alter zwischen 21 und 30 Jahren verletzt wurden. Zwei von diesen brachte der Rettungsdienst in der Folge zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Eine medizinische Versorgung der übrigen Personen war nicht erforderlich. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Ursache und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (mr)

Neuhausen/Filder (ES): Gartenhäuser aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In bislang drei Gartenhäuser in der Kleingartenanlage am Steinachweg ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und fünf Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Lauben und durchsuchte sie. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden dabei Akkuschrauber, eine Kettensäge und Taschenlampen gestohlen. Der angerichtete Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 1.000 Euro übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden Gartenhausbesitzer gebeten, ihre Grundstücke zu überprüfen und sich gegebenenfalls unter der Telefonnummer 07158/95160 bei den Ermittlern zu melden. (cw)

Nürtingen (ES): Radler bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Haldenstraße ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Ford Ecosport auf der Haldenstraße abwärts. An der Einmündung in die Oberensinger Straße kollidierte er mit dem 20-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Oberensinger Straße ortseinwärts fuhr. Der Radler stürzte zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. (sm)

Neustetten-Wolfenhausen (TÜ): Einbrecher stehlen landwirtschaftliche GPS-Empfangsgeräte

Gleich mehrfach waren landwirtschaftliche Betriebe am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 12 Uhr entwendeten die Täter zunächst aus einem unverschlossenen Büroraum eines Betriebes zwei GPS-Empfänger des Typs Star-Fire 3000 und 6000. Danach brachen die Täter einen auf einer Wiese abgestellten, verschlossenen Gülletrac auf und entwendeten aus diesem ein weiteres GPS Gerät des Typs Star-Fire 3000 sowie ein Bedien-Display. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 17.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch mit vermutlich gleicher Zielrichtung erfolgte in eine ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Maschinenhalle. Dort befanden sich jedoch keine GPS Empfänger. Der entstandene Sachschaden beträgt dennoch ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden dringend gebeten sich beim Polizeiposten Ergenzingen unter Telefon 07457/93801-10 zu melden.

Das Polizeipräsidium Reutlingen warnt aktuell eindringlich vor Diebstählen dieser Art und gibt folgende Tipps:

- Eine Videoüberwachung kann eine abschreckende Wirkung auf potentielle Täter haben. Zudem kann so das Ereignis dokumentiert werden und kann eine spätere Auswertung ermöglichen.

- Die Fahrzeuge sollten in einer verschlossenen Garage oder Halle versperrt abgestellt werden. Wenn möglich hochwertige Technik oder Ausrüstung bei längerem Nichtgebrauch abmontieren und sicher verwahren.

- Sämtliche Mitarbeiter und Fahrzeugnutzer sollten für das Thema Sicherheit sensibilisiert werden.

- Ortungssysteme und eine Aufrüstung mittels eines PIN-Code Systems durch den Hersteller sind ein wirksames Mittel zur Wiederauffindung von gestohlenen Geräten, empfehlenswert ist auch eine individuelle Kennzeichnung (z. B. Gravuren) von einzelnen Geräten.

- Verdächtige Fahrzeuge oder Personen, die beispielsweise landwirtschaftliche Maschinen fotografieren oder Gebäude ausspähen, bitte sofort unter 110 der Polizei melden. (gj)

Tübingen (TÜ): Herd vergessen auszuschalten

Zum Brand in der Küche einer Gaststätte sind die Rettungskräfte am Montagmorgen, gegen 4.50 Uhr, in die Ulrichstraße ausgerückt. Dort war offenbar vergessen worden, den Herd auszuschalten, woraufhin ein darauf stehender Topf samt Inhalt in Flammen aufging. Bewohner des Gebäudes waren durch einen Rauchmelder und Brandgeruch darauf aufmerksam geworden und hatten einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten anrückte, verschaffte sich Zutritt in die Gaststätte und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Der Sachschaden dürfte sich den ersten Erkenntnissen nach auf den Kochtopf beschränken. (sm)

Tübingen (TÜ): Gegen geparkte Autos gekracht

Auf etwa 23.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 68-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Gartenstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 17.35 Uhr mit seinem Tesla auf der Gartenstraße stadtauswärts unterwegs. Dabei kam er mit seinem Wagen zu weit nach rechts und krachte nahezu ungebremst gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW Mini. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Mini auf einen davorstehenden VW Polo und dieser wiederum auf einen davor geparkten Smart aufgeschoben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 68-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch am Unfallort einbehalten wurde. Der Tesla und der Mini waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Mössingen (TÜ): In Geschäft eingebrochen

Ein Geschäft in der Karrengasse ist in der Nacht zum Montag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter brach in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und sechs Uhr eine Tür auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Bargeld, mit dem er sich aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (mr)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein neunjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag an der Kreuzung Garten- / August-Sauter-Straße erlitten. Eine 49-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der August-Sauter-Straße in Richtung Gartenstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden Mazda einer 34-Jährigen, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein neun Jahre altes Mädchen im Mazda wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte es zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12.500 Euro. (rn)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 52-Jähriger, der mit seinem Mercedes am Sonntagabend auf der K7102 von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war kurz nach 18 Uhr auf der Kreisstraße von Burladingen kommend in Richtung Hermannsdorf unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin lenkte er seinen Wagen wieder zurück auf die Straße, um unmittelbar darauf wieder nach rechts in den Grünstreifen zu fahren. Dort überfuhr er einen Leitpfosten, bevor er seinen Wagen im Straßengraben zum Stehen bringen konnte. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 2,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Sein Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

