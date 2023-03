Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Diebstahl auf Baustelle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 15 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Kreuzung Karlstraße / Am Rosenberg erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 50-Jähriger gegen 8.30 Uhr mit seinem Ford Ka von der Straße Am Rosenberg aus an der ampelgeregelten Kreuzung bei Grün nach links in die Karlstraße abgebogen. Dabei übersah er trotz orange blinkendem Licht der Fußgängerfurt die 15 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße bei Grün überquerte. Nach der anschließenden Kollision wurde die Jugendliche vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (rn)

Hochdorf (ES): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag in der Kirchheimer Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte ein Unbekannter zwischen 8.50 Uhr und 9.25 Uhr auf einem Fahrrad auf der Kirchheimer Straße gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 62 prallte er gegen den Kofferraum eines dort geparkten Ford Transit und beschädigte zudem möglicherweise mit dem Kopf die Scheibe am Heck. Obwohl sich der Radler dabei verletzt haben dürfte und ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro an dem Ford entstanden war, ergriff er die Flucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon: 07021/5010. (cw)

Aichtal (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Grötzinger Schulstraße ist vermutlich im Lauf des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Darin brach er mehre Türen sowie Schränke auf und suchte nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Jedoch hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Dieb auf Baustelle unterwegs

Auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Onstmettingen hat am Wochenende ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, entwendete der Täter zwei würfelförmige Energieverteiler im Wert von mehreren tausend Euro. Der Unbekannte durchtrennte hierzu eine Kette, mit der die Verteiler gesichert waren. Der Polizeiposten Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell