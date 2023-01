Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrssituation am Wintersportgebiet Erbeskopf

Morbach/Thalfang/Erbeskopf (ots)

Wie bereits in den vergangenen Jahren, wird das Wintersportgebiet am Erbeskopf, in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf gelegen, bei entsprechender Schneelage durch eine Vielzahl von "schneebegeisterten" Menschen aufgesucht. Der nachvollziehbare Wunsch, den immer rarer werdenden Winter in der wunderschön gelegenen Region zu genießen führt allerdings aufgrund der großen Zahl an, leider auch "wild" geparkten Fahrzeugen zu Problemen. Teilweise waren Rettungswege nicht passierbar, teils wurden dafür nicht vorgesehene Flächen durch einige Fahrzeugführer "beparkt", was zu Behinderungen des fließenden Verkehrs geführt hat. Insbesondere das Freihalten der für Notfälle vorgesehenen Rettungswege bereitet den zuständigen Behörden Sorgen. Bei allem Verständnis für die Freude an winterlichen Verhältnissen kann dies nicht toleriert werden. Aus diesem Grund werden das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Thalfang in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Morbach den Bereich des Erbeskopfes, mit Schwerpunkt am kommenden Wochenende, verstärkt in ihre Kontrolltätigkeit einbeziehen. Ziel der Planungen ist, den Besuchern das Aufsuchen des Wintersportgebietes zu ermöglichen, bei gleichzeitiger Beachtung der Verkehrssicherheit, dem Freihalten der Rettungswege im Sinne der Sicherheit für alle. Wir bitten um Verständnis. Genießen sie die Wintertage mit Vernunft.

