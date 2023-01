POL-PDTR: Illegale Sperrmüllablagerung

Saarburg (ots) - Am 25.01.2023 zwischen 14:45 und 15:00 Uhr kam es im ALDI in Saarburg zum Diebstahl einer blauen Damengeldbörse. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse in ihrer mitgeführten Handtasche in ihrem Einkaufswagen deponiert, während sie Waren aus den Verkaufsregalen in den Wagen legte. In einem unbeobachteten Moment entnahm eine weibliche Täterin mit weißem Mund-und Nasenschutz, schwarzer Winterjacke mit ...

