POL-PDTR: Sachbeschädigung am Treppenaufgang zur "Kreuzkapelle"

Trier-Ehrang (ots) - Am Dienstag, dem 24.01.2023, zwischen 10:00 und 15:30 Uhr, kam es in der Oberstraße in Trier-Ehrang zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter versuchte, in einem Mehrfamilienhaus in der 2. Etage eine Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Nach fünf Hebelversuchen ließ der Täter von der Türöffnung ab. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von ...

