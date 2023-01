Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrssicherheitsberater Uwe Sachs verabschiedet sich in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Pünktlich zum neuen Jahr verabschiedete sich der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Polizeihauptkommissar Uwe Sachs, nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand. Seit 2017 war POK Sachs in der Funktion als Verkehrssicherheitsberater tätig und hat in dieser Zeit ca. 2.500 Grundschulkinder theoretisch und praktisch auf den "Fahrradführerschein" vorbereitet. Auch in den 32 Kindergärten im Dienstgebiet der PI Idar-Oberstein war Uwe Sachs regelmäßig vertreten, um die Vorschulkinder, im Rahmen der frühkindlichen Verkehrserziehung, auf ihren Schulweg vorzubereiten. Nach fast 30 Jahren im Schichtdienst bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen, der Polizeiautobahnstation Heidesheim sowie den Polizeiinspektionen Trier und Idar-Oberstein war die Stellenausschreibung als Verkehrssicherheitsberater 2017 eine willkommene Möglichkeit, in den Tagesdienst zu wechseln. Den richtigen Ton bei den "Kleinen" zu treffen, freundliche aber klare Ansagen zu machen, geduldig zu sein, auch wenn man zum wiederholten Mal dieselben Fragen gestellt bekommt und der generelle Umgang mit Menschen war stets die Stärke von Uwe Sachs. Dies spiegelt sich auch in unzähligen Bildern, Fotos und Briefen wieder, die Polizeihauptkommissar Sachs im Laufe der Jahre von Kindern zum Dank überreicht bekam. Nachhaltig ist der gute Eindruck, den Uwe Sachs bei seinen Schützlingen über die letzten Jahre hinterlassen hat. Dies bemerkt man, wenn er bei seinen Streifengängen durch die Stadt von seinen ehemaligen Schützlingen oder unzähligen Bekannten freundlich gegrüßt oder angesprochen wird.

Als Nachfolger von Uwe Sachs kam im August 2022 Pascal Stamm zur PI Idar-Oberstein. Der 38-jährige Polizeioberkommissar ist seit 2008 Polizeibeamter und war zuletzt als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst bei der PI Baumholder tätig. Pascal Stamm ist selbst Vater von zwei Söhnen im Alter von 1 und 4 Jahren und wohnt in Baumholder. Neben der Jugendverkehrsschule sowie der frühkindlichen Verkehrserziehung ist POK Pascal Stamm auch für alle anderen verkehrspolizeilichen Fragen zuständig. Zudem plant er Informations- und Schulungsveranstaltungen mit verkehrspolizeilichem Inhalten bei Senioren- und anderen Bedarfsgruppen. In Planung ist unter anderem eine Veranstaltung für Senioren im Bereich E-Bike/Pedelec. Dieser Kurs soll sich an die ältere Generation, an Einsteiger bzw. Wiedereinsteiger richten, die mit E-Citybikes oder E-Trekkingbikes unterwegs sind oder sich ein solches Fahrrad zulegen wollen.

Als Verkehrssicherheitsberater ist POK Stamm telefonisch über die Telefonnummer: 06781-561-5113 oder über das funktionale Postfach PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de zu erreichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell