Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.11.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 21:55 Uhr befuhr gestern Abend ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Pkw die L 3242 vom Meißner kommend in Richtung Frankenhain. In der Gemarkung von Frankenhain kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das danach weiterlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Mehrere Rehe überquerten gestern Abend, um 19:23 Uhr, die B 250 in der Gemarkung von Altenburschla. Eines der Tiere wurde dabei von dem Pkw eines 36-Jährigen aus Wanfried erfasst, der in Richtung Wanfried unterwegs war. Das Reh wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der "Hausärzte am Bahnhof" in Eschwege ereignete sich am 15.11.22 eine Unfallflucht. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde dort ein geparkter Mercedes Vito im Bereich des hinteren rechten Kotflügels angefahren und beschädigt. Der Schaden an dem Vito wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 18:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen die L 3247 von Altefeld in Richtung Frauenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl in Fitnessstudio

Aus einem Fitnessstudio in der "Niederstadt" in Sontra wurde bereits am vergangenen Montag, den 14.11.22 ein schwarzer Hoodie "Pegador" sowie ein Schlüsselbund entwendet. Der Geschädigte begab sich gegen 18:30 Uhr in das Fitnessstudio, wo er den Hoodie samt Schlüsseln in der Umkleidekabine an einen Haken hing. Bei seiner Rückkehr, gegen 20:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Verkaufswagen

In Hessisch Lichtenau-Walburg wurde in der vergangenen Nacht das Firmengelände in der Straße "Über den Höfen" durch unbekannten Täter betreten. Aus einem Verkaufswagen wurden dann Lebensmittel (Hähnchen) im Wert von ca. 300 EUR entwendet. Wie durch die Überwachungskameras aufgezeichnet, ereignete sich der Diebstahl gegen 02:00 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Mehrere Haltestellen beschädigt

Im Rahmen der Streife konnte durch die Polizeibeamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau in der vergangenen Nacht festgestellt werden, dass die Glasscheibe für die Fahrplanaushänge an der Haltestelle Hessisch Lichtenau-Stadtmitte zerstört wurde. Bei der gegenüberliegenden Haltestelle der Station wurden dann ebenfalls Beschädigungen festgestellt. Aufgrund dieser Feststellungen wurden weitere Haltestellen im Stadtbereich Hessisch Lichtenau überprüft. Bei der Haltestelle Hessisch Lichtenau-Bürgerhaus konnte festgestellt werden, dass diese von einem Farbgeschoss (vermutlich Paintball) getroffen wurde, jedoch noch unbeschädigt war. Bei der Haltestelle Hessisch Lichtenau-Im Tal wurde die Glasscheibe der Fahrplanaushänge auf einer Seite zerstört. Auch dort wurden Farbreste eines Farbgeschosses in den Scherben festgestellt. Bei der Haltestelle Hessisch Lichtenau-Orthopädische Klinik wurden beide Glasscheiben der Fahrplanaushänge zerstört. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 17:36 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 74-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw den Laubenweg in Witzenhausen. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches zur B 80 übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 40-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war ebenfalls die örtliche Feuerwehr.

Auffahrunfall

Um 18:52 Uhr befuhr gestern Abend eine 59-Jährige aus Hann. Münden mit ihrem Pkw die B 27 zwischen Neu-Eichenberg und Witzenhausen. Bei der regnerischen Witterung fuhr sie vorsichtig und mit geringer Geschwindigkeit und bremste daher öfters. Als sie dann abrupt stark abbremste, konnte der nachfolgende 61-Jährige aus Witzenhausen - trotz Gefahrenbremsung - mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell