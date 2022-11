Polizei Eschwege

POL-ESW: Handtasche gestohlen

Eschwege (ots)

Um 13:44 Uhr erschien gestern in der Mittagszeit ein Pärchen auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege. Beide begaben sich zu dem Pkw einer 78-Jährigen aus Bovenden, wo der Mann die Geschädigte ansprach und so die Aufmerksamkeit von deren Pkw ablenkte. Diese Gelegenheit nutzte die Frau, um aus dem Auto die Handtasche der 78-Jährigen zu entwenden. In der Handtasche befanden sich neben 85 Euro Bargeld noch persönliche Dokumente, Bankkarten, Brille und Schlüssel, so dass der entstandene Schaden bei mehreren hundert Euro liegen dürfte.

Flucht mit Pkw

Die beiden Täter entfernten sich nach der Tat mit einem Pkw, bei dem es sich um einen dunklen Kombi mit polnischen Kennzeichen (beginnend mit DW 9....) handeln soll und fuhren in Richtung "Weidenhäuser Kreuz" davon. Eine sofortige Fahndung nach dem Fahrzeug verlief gestern negativ.

Beschreibung der Täter:

männlich, ca. 175 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, südosteuropäisches Aussehen. Von der Täterin ist nur bekannt, dass diese ein Kopftuch trug.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

