POL-ESW: Eschweger Polizei sucht nach den Zeuginnen eines Ladendiebstahls und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Täter

Am Dienstagnachmittag ist bei der Eschweger Polizei ein Ladendiebstahl zur Anzeige gebracht worden. Ein bis dato unbekannter Täter stahl ein Kleidungsstück aus den Verkaufsräumen eines Sportgeschäfts und wurde dabei offenbar noch von zwei Zeuginnen beobachtet, konnte aber letztlich unerkannt fliehen. Neben dem flüchtigen Täter sucht die Polizei auch nach den zwei Zeuginnen. Von diesen erhoffen sich die Beamten weitere Hinweise zu dem Täter.

>>>Kleidungsstück aus Schaufenster geklaut

Der eigentliche Diebstahl ereignete sich am Dienstag gegen 16.17 Uhr in der Marktstraße in Eschwege. Ein unbekannter männlicher Täter entwendete aus dem Verkaufsbereich eines Sportgeschäfts bzw. dem dortigen Schaufenster ein noch nicht näher bekanntes Kleidungsstück und verbarg das Teil dann rasch unter seinem eigenen getragenen Oberteil. Anschließend verließ der Täter das Geschäft und lief in Richtung Marktplatz davon.

>>>Zeuginnen beobachten Diebstahl; Personalien nicht bekannt

Die Diebstahlshandlung des unbekannten Mannes ist von zwei bislang namentlich unbekannten Zeuginnen beobachtet worden, die den Dieb noch aufhalten wollten. Letztlich gelang dies aber nicht, so dass der Ladendieb unerkannt entkommen konnte. Die beiden Zeuginnen verständigten anschließend den Geschäftsinhaber, der daraufhin den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige brachte. Die beiden Zeuginnen hatten aber ihre Personalien nicht hinterlassen und konnten bei Eintreffen der Polizei nicht mehr befragt werden.

>>>Beschreibung des Ladendiebs; Polizei sucht Zeugen

Der Beschreibung nach soll es sich bei dem flüchtigen Ladendieb um einen Mann mit südeuropäischem Erscheinungsbild handeln, der eine Halbglatze mit grauen Haaren (Haarkranz) hat und zur Tatzeit mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer dunklen Hose und weißen Schuhen bekleidet war.

Die Polizei in Eschwege erhofft sich in dem Fall nun weitere Hinweise. Von besonderem Interesse wäre laut den ermittelnden Beamten die Aussage der unbekannten Zeuginnen. Die Polizei bittet daher, dass diese sich unter der Nummer 05651/925-0 mit ihr in Verbindung setzen sollen.

