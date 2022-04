Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Bad Rappenau Sachschaden und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen auf dem Bahnhofsparkplatz geparkten BMW. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Bad Rappenau-Fürfeld: Einbrüche in Firmen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Osterwochenende unbemerkt Zutritt zu zwei Firmen in Bad Rappenau-Fürfeld. Die Einbrecher begaben sich in die Wilhelm-Hauff-Straße und drangen gewaltsam in eine dortige Firma und eine Bäckerei ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und nahmen aus der Kasse und einem anderen Behältnis Bargeld von mehreren hundert Euro mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Einbrüchen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

Eppingen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe brachen in der Nacht auf Montag einen Pkw in Eppingen auf. Zwischen 2.30 Uhr und 14.30 Uhr öffneten die Täter den auf einem Parkplatz in der Eichgasse abgestellten VW. Wie die Unbekannten in den abgeschlossenen Wagen eindringen konnten ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe einen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Vorfall werden durch das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, entgegengenommen.

Heilbronn: An Autos hängengeblieben - Hoher Sachschaden

Eine 53-Jährige verursachte am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn circa 20.000 Euro Sachschaden. Die Frau war mit ihrem Audi A3 gegen 8.40 Uhr in der Bruchsaler Straße unterwegs. Dabei touchierte sie aus Unachtsamkeit einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Anschließend kollidierte der Audi mit einem VW. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich hoher Sachschaden an den drei Fahrzeugen.

Heilbronn: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen am Freitagabend Fensterscheiben an drei Fahrzeugen ein und durchsuchten das Innere. Zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr begaben sich die Täter zu den Fahrzeugen auf dem Parkplatz in der Kolpingstraße unterhalb der Bushaltestelle "Wertwiesen" und dem Parkplatz in der Theresienstraße. An den zwei geparkten Autos schlugen sie eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Fahrzeug und nahmen unter anderem Geldbeutel oder andere Gegenstände mit. Ein weiterer Aufbruch fand ebenfalls am Osterwochenende auf dem Parkplatz in der Weststraße statt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Taten. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Vereinsgartenparzelle - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einem Vereinsheim in Heilbronn. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Gartenverein in den Elsa-Sitter-Weg und brachen in eine Gartenhütte ein. Zeugen des Einbruchs werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: Zeugen und Geschädigte gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht und einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung. Ein 63-Jähriger war am vergangenen Mittwoch mit seinem Auto, einen Ford Fiesta, von der Bamberger Straße zum SLK Klinikum unterwegs. Auf dieser Strecke und auch im unmittelbarer Umgebung des Krankenhauses war der Mann mit seinem Wagen wegen gesundheitlicher Probleme gefährdet unterwegs. Am Klinikum verursachte er sogar einen Verkehrsunfall. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder der Fahrweise des Mannes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Neckarsulm: Wer hatte "Rot" und wer hatte "Grün"?

Zwei verletzte Personen und rund 13.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Karfreitag in Neckarsulm. Gegen 15.55 Uhr kollidierte ein VW Golf mit einer Mercedes A-Klasse an der Kreuzung der Landesstraße 1101 und der Kreisstraße 2115 bei Neckarsulm. Offensichtlich muss der 60-jährige VW-Fahrer oder die 85-jährige Mercedes-Fahrerin über eine rote Ampel gefahren sein. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Oedheim: Zigarettenautomaten gestohlen - Zeugen gesucht

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat wurde am vergangenen Wochenende am Kocherufer in Oedheim entdeckt. Diebe entsorgten in den vergangenen Tagen den Zigarettenautomaten nachdem sie ihn aufgebrochen und anschließend geleert haben. Aufgefunden wurde der Automat am Ufer des Kochers zwischen einem Lebensmittelmarkt und ein Restaurant in der Säukiesweg. Woher der Zigarettenautomat stammt ist noch unklar. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell