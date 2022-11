Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.11.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

In der Walburger Straße in Großalmerode-Rommerode ereignete sich heute Morgen eine Unfallflucht. Zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr wurde ein dort geparkter schwarzer Opel Astra im Bereich des linken Außenspiegels angefahren und entsprechend beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Dieseldiebstahl

Angezeigt wurde am heutigen Tag ein Dieseldiebstahl in Marzhausen, der sich bereits zwischen dem 03.11.22 und dem 04.22.22 ereignet hat. In der Straße "An der Molle" wurde der Tankverschluss eines Autokrans durch Unbekannte aufgebrochen, um anschließend ca. 300 Liter Dieselkraftstoff zu entwenden. Inklusive der Sachbeschädigung wird der Schaden mit ca. 650 EUR angegeben.

Kabeldiebstahl

Ebenfalls am heutigen Tag wurde der Diebstahl eines ca. vier Meter langem Starkstromkabels mitsamt dazugehörigen Adaptern angezeigt. Demnach ereignete sich die Tat auf einer Baustelle "Am Kirchplatz" in Witzenhausen zwischen dem 04.11.22 und dem 11.11.22. Unbekannte brachen einen Kabelkasten auf und durchtrennten das Kabel, um es entwenden zu können. Der Schaden wird mit ca. 350 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen in beiden Fällen unter Tel.: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell