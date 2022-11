Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.11.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken / Einparken

Um 13:51 Uhr parkte gestern Mittag eine 72-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Am Bahnhof" in Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw aus. Dabei touchierte sie einen geparkten VW Touran, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Beim Einparken in der Goldbachstraße in Eschwege beschädigte gestern Vormittag, um 10:45 Uhr, eine 48-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Peugeot. Der Sachschaden wird mit ca. 1700 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Einbruch in ehemaliges Verwaltungsgebäude

In einem ehemaligen Verwaltungsgebäude einer Firma in der Bahnhofstraße in Sontra haben Unbekannte zwischen dem 28.10.22 und dem 10.11.22, 09:00 Uhr erhebliche Beschädigungen angerichtet. Wie die Polizei vor Ort feststellen musste, wurde im gesamten Gebäude Vandalismus betrieben. Die dort noch stehenden Möbel und Büromaterialen wurden teilweise zerstört, Deckenlampen abgeschlagen oder Wände und Türen mit Lackfarbe besprüht. Insgesamt soll dadurch ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Kind mit Außenspiegel angefahren

Um 16:35 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 83-Jährige aus Hessisch Lichtenau die Schulstraße in Richtung Fürstenhagen. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr sie mit ihrem Pkw nah an den rechten Fahrbahnrand, wo sie dann mit dem Außenspiegel des Autos ein fünfjähriges Mädchen aus Hessisch Lichtenau, das auf dem Bürgersteig unterwegs war, am Hinterkopf traf. Zur weiteren Abklärung (Verdacht auf Gehirnerschütterung) wurde das Kind mit dem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Am Fahrzeug selbst entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 12:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 80-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück. Ihm entgegen kam ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa. Da der 80-Jährige zu weit links fuhr, kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge und einem Sachschaden von 250 EUR.

Unfallflucht

Um 11:10 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 51-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, der nach seinen Angaben ca. einen Meter auf der Gegenfahrspur fuhr, so dass der 51-Jährige gezwungen war, auszuweichen. Dadurch kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und beschädigte sich dabei die gesamte rechte Fahrzeugseite an der dortigen Leitplanke. Sachschaden: ca. 5000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Erneuter Einbruch

Zwischen dem 09.11.22, 16:00 Uhr und dem 10.11.22, 08:30 Uhr wurde erneut in das Gebäude der "Arche e.V." in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau eingebrochen. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, wurden die Räume aufgesucht und am Ende Bargeld in Höhe von ca. 100 EUR entwendet. Hinweise: 05602/93930.

Versuchter Einbruch

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte die Eingangstür zum Einkaufszentrum "Steinwegcenter" in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau aufzuhebeln. Bei Versuch die elektrische Schiebetür gewaltsam zu öffnen wurde ein Sachschaden von ca. 600 EUR angerichtet. Ein Eindringen in das Center gelang nicht. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 10:13 Uhr beschädigte gestern Vormittag ein 64-Jähriger aus Witzenhausen beim Ausparken mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Gelsterstraße in Witzenhausen.

Unfallflucht

Beim Wenden im Wacholderweg in Ziegenhagen wurde im Bereich des dortigen Wendehammers eine Grundstücksmauer angefahren und beschädigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben, der mit dem Heck gegen die Mauer fuhr. Der Unfall ereignete sich gestern Abend um 19:40 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

