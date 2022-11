Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.11.22

Eschwege (ots)

Verkehrsschild beschädigt

Um 11:02 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 65-Jähriger aus Kassel mit einem Lkw die Niederhoner Straße in Eschwege. Um nach einer Lieferanschrift zu schauen, hielt der Fahrer kurz mit seinem Lkw an. Beim anschließenden Rangieren touchierte er mit dem Lkw ein Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 12:29 befuhr gestern Mittag ein 42-Jähriger aus Cremlingen mit einem LKW die K 8 aus Richtung "Hoheneiche Rondell" kommend in Fahrtrichtung Hoheneiche. Bei einem folgenden Wendemanöver beschädigte der Anhänger des Lkws ein Verkehrszeichen, an dem ein Schaden von ca. 200 EUR entstand. Der Lkw-Fahrer, der später angab, von dem Unfall nichts bemerkt zu haben, fuhr anschließend davon, konnte im Zuge der Ermittlungen aber schnell ermittelt werden.

Polizei Sontra

Nach Ermahnung in den Polizeigewahrsam

Um 11:55 Uhr wurden gestern Vormittag die Beamten der Polizeistation Sontra das erste Mal angefordert, nachdem ein Mann angetrunken und aggressiv durch die Schulstraße in Sontra lief und dort herumgrölte. Die Polizei konnte einen 38-Jährigen, der in Eschwege wohnhaft ist, antreffen. Dieser wurde entsprechend ermahnt, bei weiteren Störungen in das polizeiliche Gewahrsam zu kommen. Um 14:07 Uhr wurde die Polizei erneut angefordert, nachdem sich zwei Männer auf dem Spielplatz hinter dem Lidl-Markt in Sontra schlagen würden. Angetroffen wurde erneut der 38-Jährige sowie ein 54-Jähriger aus Sontra, bei dem er sich zwischendurch aufgehalten hatte. Bei der Auseinandersetzung wurde augenscheinlich keiner der Beteiligten verletzt. Der 38-Jährige wurde nun - wie bereits angedroht - dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt, während sich der andere Beteiligte nach Personalienfeststellung auf dem Heimweg machte. Da der 38-Jährige bei den polizeilichen Maßnahmen die Polizeibeamten beleidigte und sich auch aktiv gegen das Anlegen der Handfesseln wehrte, erwartet ihn nun noch eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall mit Elektroroller

Um 15:46 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 14-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Elektroroller (scooter) die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte nach links in die Biegenstraße einzubiegen. Dabei verlor sie für einen kurzen Moment die Kontrolle über den Roller und fuhr gegen einen Pkw, der an der dortigen Ampel hielt. Der Pkw wurde von einer 35-Jährigen aus Großalmerode gefahren. Die 14-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht, der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung im Treppenhaus

Am 15.11.22 wurde zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr durch Unbekannte im Treppenhaus des Einkaufzentrums in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau auf eine Lampe geschossen. Diese wurde mit einem Paintball-Markierer beschossen und dadurch zerstört. Weiterhin wurde mit zwei Markierungskugeln auf die Wand geschossen, die durch die austretende Flüssigkeit ebenfalls beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

