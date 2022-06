Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt geparkten Jeep und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.00 und 15.30 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Führer eines noch unbekannten Pkw einen, in der Friedrich-Metz-Straße geparkten, grauen Pkw Jeep Renegade. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher den Jeep im Bereich des linken vorderen Kotflügels erheblich und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der entstandene Sachschaden am Jeep beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Zeugen oder Anwohner die Hinweise auf den Unfallhergang oder das unfallflüchtige Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel: 07261/690-0, in Verbindung zu setzen

