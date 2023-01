Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am Montag, den 23.01.2023, kam es zwischen 11:40 Uhr und 12:30 Uhr in der Brückenstraße in Konz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren ein auf der linken Straßenseite parkendes Fahrzeug massiv. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf mehrere hundert Euro. An der Beschädigung konnten grüne Lackanhaftungen festgestellt werden, sodass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um ein grünes Fahrzeug handelt.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder in der o.g. Zeit ein grünes Fahrzeug in der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter der 06501 92680 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell