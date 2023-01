Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Coffee with a cop" - Nachwuchswerbung der Polizei- und Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am vergangenen Freitag fand in dem Räumen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein eine Veranstaltung zur Nachwuchsgewinnung unter dem Namen "Coffee with a cop" statt.

Insgesamt nahmen 9, sehr interessierte Personen teil. In einer ungezwungenen und lockeren Atmosphäre hatten die Teilnehmer:innen Zeit, die Einstellungsberater:innen der Polizei- und Kriminalinspektion Idar-Oberstein mit Fragen zu durchlöchern. In 45-60-minütigen Einzelgesprächen wurde versucht, alle Fragen zu beantworten. Ebenfalls wurde den Teilnehmern der Wachbereich, der Streifenwagen, sowie der Gewahrsamsbereich gezeigt und ihnen die einzelnen Funktionen erläutert.

Insgesamt ziehen wir als Dienststelle eine positive Bilanz. Alle Teilnehmer:innen wirkten sehr interessiert und stellten nicht nur Fragen zum Studium, sondern auch tiefgründige, wohl überlegte Fragen.

Weitere Veranstaltungen dieser Art sind in Planung.

Bereits Ende Februar/ Anfang März soll wieder ein "Polizei-Erlebnistag" in Idar-Oberstein stattfinden. Genaue Infos hierzu, werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Hast auch DU Interesse an unserem spannenden und abwechslungsreichen Beruf? Dann ruf uns gerne unter der 06781/561-0 an, oder schreib uns eine E-Mail an piidar-oberstein.einstellungsberater@polizei.rlp.de.

Weitere Informationen unter www.polizei.rlp.de/karriere.

