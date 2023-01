POL-PDTR: Schneechaos und viele witterungsbedingte Unfälle - Der Wochenendrückblick der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hermeskeil (ots) - Am Samstag, 21.01.2023, gegen 20:00 Uhr, stieß in Hermeskeil in der Rommelstraße ein Fahrzeug beim Anfahren vom Fahrbahnrand gegen einen geparkten grauen PKW des Herstellers Volkswagen, Typ Fox. Hierbei wurde die Fahrzeugfront auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handele es sich um einen dunkelblauen Golf, der des Öfteren in der ...

