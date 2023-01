Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vom Wintereinbruch geprägt - Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier

Starker Schneefall bis in die Tallagen hatte insbesondere am vergangenen Freitag, 20. Januar zu teils chaotischen Verhältnissen auf den Straßen der Region Trier geführt. Für die Beamten der Polizeiinspektion Trier bedeutete dies, dass ein Großteil der insgesamt knapp 130 Einsatzanlässe über das gesamte Wochenende im Bereich des Straßenverkehrs abzuleisten war. Gerade die höher gelegenen Bezirke des weit über die Stadtgrenzen hinausgehenden Dienstgebietes waren vom Wintereinbruch betroffen, was unter anderem am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der L42 zwischen Newel und Olk zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall geführt hatte. Hier hatte eine 34jährige Fahrzeugführerin auf abschüssiger Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer konnte dem auf seiner Fahrspur rutschenden Fahrzeug in der Folge nicht mehr ausweichen und stieß mit seiner Front gegen die Fahrerseite der Unfallgegnerin, welche nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die beiden Insassen des anderen Pkw blieben unverletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge musste die L42 in dem Bereich komplett gesperrt werden.

Am Samstag, 21. Januar, gegen 18.00 Uhr hatte die Mitteilung über ein auf dem Boden liegendes und blutendes Mädchen im Bereich des Viehmarktes den Einsatz von Rettungskräften und Polizei ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass das 13jährige Kind zusammen mit ihrem 15jährigen Begleiter zuvor hochprozentige Alkoholika genossen hatte und offenbar zu Sturz gekommen war. Da keine weitere medizinische Behandlung von Nöten war, wurden die Beiden im Anschluss in die Obhut von Erziehungsberechtigten gegeben.

Öffentlichkeitswirksam gestaltete sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr der Einsatz wegen einer randalierenden Frau im Bereich des Margaretengässchens. Die Frau hatte zuvor einen nahegelegenen Club besucht und war dort wegen ihrer starken Alkoholisierung und der Belästigung mehrerer männlicher Gäste der Örtlichkeit verwiesen worden. Da auch gutes Zureden und Beschwichtigungsversuche der Einsatzkräfte nicht zur Beruhigung der Frau führten, musste sie ins Polizeigewahrsam genommen werden, weil die Begehung von Straftaten zu befürchten stand.

