Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am 17.04.2022 kontrollierte gegen 07:40 Uhr eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Osnabrück einen Pkw aus Neu-Isenburg in Hessen. Der Kontrollort befindet sich in der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta.

Bei der Überprüfung des 44 Jahre alten Pkw-Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell