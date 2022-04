Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Versuchte Automatenaufbrüche - Zeugenaufruf; Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss; vorzeitiges Abbrennen von Osterfeuern

Delmenhorst (ots)

Versuchte Automatenaufbrüche:

Am Freitag, 15.04.2022, gegen 03:21 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in Jaderberg, Am Esch, dortiges Gewerbegebiet, die Kassenautomaten einer SB-Waschanlage aufzubrechen und die Einnahmen zu entwenden. Nachdem die Automaten teilweise aufgebrochen waren, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und entfernte sich fußläufig über eine Grünfläche in Richtung Raiffeisenstraße. Es wurde ein Sachschaden von ca. 150,- Euro verursacht. Zeugen, die zum Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Am Freitag, 15.04.2022, um 15:55 Uhr, befuhr der 41-jährige Führer eines Skoda aus Schleswig-Holstein die B 437, Tunneltrasse in Richtung Wesermarsch. Im Rahmen einer Kontrolle wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Die Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab zudem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt, aufgefundene Betäubungsmittel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unbekannte entzünden vorzeitig Osterfeuer:

In den Nächten vom 14.04.2022 und 15.04.2022 kam es in Nordenham an drei Stellen zum vorzeitigen Abbrennen von vorbereiteten Osterfeuerstellen, indem diese von unbekannten Personen entzündet wurden. Es handelt sich hierbei um die Feuer im Heetweg, Coldewärf und Abbehauser Wischweg.

