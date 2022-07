Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Gegenverkehr übersehen

Nicht aufgepasst hatte eine Autofahrerin am Donnerstag in Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Die Fahrerin eines Opels fuhr in der Heidenheimer Straße. Sie bog nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei übersah den entgegenkommenden Jeep eines 56-Jährigen. Er hatte Vorrang, Der konnte nicht mehr bremsen und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 56-jährige Fahrerin des Opel leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos beziffert die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Konzentration. Geben Sie auf andere Verkehrsteilnehmer Acht und gewähren Sie lieber einmal zu viel Vorrang. Damit alle sicher ankommen.

