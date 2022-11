Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Obdachloser wurde Opfer eines Diebstahls

Schwerin (ots)

Ein obdachloser 62-Jähriger wurde am 14.11. Opfer eines Diebstahls. Der Mann hatte sein Lager unterhalb der Brücke Knaudtstraße am Ziegelsee aufgeschlagen und war nachmittags in der Zeit von 16.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr von dort ortsabwesend.

Als er zurückkehrte stellte er fest, dass Unbekannte seine Habe durchwühlt und in den Ziegelsee geworfen hatten. Der Deutsche musste seine Sachen, darunter ein Fahrrad, aus dem See bergen. Danach stellte er fest, dass die Diebe seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten entwendet hatten.

Die Polizei Schwerin hat eine Strafanzeige aufgenommen und sucht nun nach Zeugen:

Wer hat am Nachmittag des 14.11. (Montag) verdächtige Personen unterhalb der Brücke oder in deren Umgebung beobachtet oder kann sonstige Hinweise zu der Straftat geben? Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 an.

